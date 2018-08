Salvini: "La manovra baderà agli italiani a prescindere dall'Ue"

"La manovra economica baderà al diritto al lavoro e alla vita degli italiani. Se a Bruxelles andrà bene, bene. Se a Bruxelles andrà male, bene lo stesso". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio alla festa della Lega a Pontida. "Ogni tanto - ha aggiunto Salvini - ripenso a quella notte in cui dovevo decidere se far partire il governo o far saltare tutto. Sono felice della scelta che ho fatto e la rifarei".