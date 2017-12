Salvini: "L'accordo con Berlusconi è buono, governeremo dieci anni"

"L'accordo con Silvio Berlusconi è buono. Il centrodestra vincerà, ma a me interessa che governi bene per dieci anni". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, precisando che le priorità saranno "il lavoro innanzitutto, quindi via la legge Fornero, e la rottamazione di tutte le piccole cartelle di Equitalia che stanno rovinando milioni di italiani. Sono contento di come gli italiani stanno capendo e si stanno avvicinando alla Lega".