Salvini: "In pensione con la quota 100 al massimo a 62 anni"

Gli italiani potranno andare in pensione con la "quota 100" , ma a 62 anni di età. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini , spiegando che il paletto dei 64 anni "è assolutamente troppo alto, io ho chiesto al massimo 62". "Quota 100" rappresenta la somma dell'età anagrafica e di quella contributiva per accedere alla pensione. Secondo alcune stime, il provvedimento potrebbe costare già nel 2019 13 miliardi al lordo delle tasse e 9 miliardi al netto.

Ospite di Porta a Porta, Salvini spiega che sulle pensioni si stanno ancora facendo i calcoli ma la richiesta è quella di arrivare alla famosa 'quota 100' fissando il paletto dell'età non a 64 anni ma a 62, da accompagnare alla "quota 41 e mezzo" di contributi. Un intervento corposo e che stando alle prime stime della società Tabula potrebbe costare 20 miliardi a regime.



Il vicepremier ha poi annunciato una maxi-operazione di pace fiscale che potrebbe fare incassare fino a 20 miliardi. Si rivolgerà, ha spiegato, "a chi ha fatto la dichiarazione dei redditi" ma non può pagare e che invece "correrebbe a pagare" se il conto fosse "il 10%", comunque "non un regalo". Le stime di gettito, viene riferito, sono comunque ancora in corso ma si dovrebbero superare i 15 miliardi, spalmati su più anni.