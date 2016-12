Salvini: il proporzionale "per inciuciare meglio? Non mi piace"

Il proporzionale "per inciuciare meglio? Non mi piace". Queste le parole del segretario della Lega nord Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine della manifestazione per il no al referendum indetta a Firenze dal Carroccio. Salvini ha risposto a chi gli chiedeva un commento sull'idea di Silvio Berlusconi di un ritorno al proporzionale al posto dell'Italicum.