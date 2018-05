Salvini: "Governo Pd-M5s folle, pronti a mobilitazione"

"Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini. "Il Pd - sottolinea - ha già fatto troppi danni agli italiani in tutti questi anni di malgoverno".