Salvini: governo parte se può fare cose, serve qualche altra ora

"Il governo parte, e sarebbe una bellissima avventura, se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado di farle non cominciamo neanche. Per questo abbiamo chiesto qualche altra ora". Lo ha detto Matteo Salvini, dopo il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale. "Se saremo bravi e capaci a trovare la quadra - ha aggiunto il leader della Lega - si parte ma non vogliamo prendere in giro il presidente e gli italiani".