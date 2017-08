Salvini: governo insiste su Ius soli? Raccoglieremo un mln di firme

"Il governo Pd insiste sullo Ius soli. La Lega farà di tutto per bloccarli in Parlamento, ma se non fosse sufficiente ci sarà bisogno di voi: pronti a raccogliere un milione di firme per cancellare questa follia? Stop invasione". Così il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, su Facebook dopo che il premier Paolo Gentiloni dal Meeting di Rimini ha ribadito l'importanza dell'approvazione dello Ius soli.