Salvini: "Giustizia non venga usata per fini politici"

"Ci faranno la guerra in tutti i modi, useranno le tv, usano qualche giudice o qualche magistrato. Io non ce l'ho con la magistratura, ma se qualcuno usa la toga e lo stipendio pubblico per fare politica questo a me non va bene. Perché la giustizia è una cosa troppo seria per usarla per fini politici". Così il leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio alla festa della Lega ad Adro, nel Bresciano.