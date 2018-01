Salvini: "Giulia Bongiorno candidata capolista Lega"

"Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese". Lo annuncia Matteo Salvini presentandosi in conferenza stampa a Montecitorio con l'avvocato penalista che difese Giulio Andreotti e che è stata presidente della Commissione Giustizia della Camera. "E' - spiega Salvini - il segno di una Lega che cresce, coinvolge e punta su professionalità della realtà civile".