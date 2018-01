Salvini: "Galera per chi evade le tasse e buttare le chiavi"

"Sono d'accordo per la galera per chi evade: se io riduco le tasse e tu non paghi, io butto la chiave, sul modello americano". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel salotto di "Porta a Porta". Sulla flat tax, ha aggiunto, "sono orgoglioso di aver stabilito un principio. L'aliquota per me deve essere più vicina al 15 che al 23%. Coperture? Dove l'hanno applicata, hanno ridotto l'evasione, l'elusione e riattratto le imprese".