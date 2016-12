Salvini: entro l'inverno faremo il congresso della Lega

"Non ho la minima preoccupazione del congresso, lo faremo, escludo il 31 dicembre, lasciamo riposare le persone anche all'Epifania, se non ci saranno elezioni subito entro l'inverno si farà, non è una priorità ma ci tengo alle regole". Lo ha detto Matteo Salvini dopo la richiesta fatta dal ex leader del Carroccio, Umberto Bossi. Salvini ha però precisato: "A me piace confrontarmi, non parlerò mai male di Bossi ma la si può pensare in modo diverso".