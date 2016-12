Salvini e Meloni: "Daremo battaglia per il voto" | M5s: "Gentiloni premier, non staremo a guardare"

"Non riconosciamo alcuna legittimità a Gentiloni e al suo governo. Non abbiamo tempo da perdere in inutili consultazioni", ha chiarito il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Sulla stessa linea il movimento di Beppe Grillo.



Il ventaglio di proteste a cui stanno lavorando i partiti dell'opposizione prevede nelle prossime settimane una mobilitazione permanente contro la decisione di affidare al ministro degli Esteri la guida del nuovo esecutivo. Unica voce fuori dal cuore continua ad essere quella di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia non offrirà nessun sostegno al governo ma, parallelamente, si dice pronto a collaborare per una nuova legge elettorale. L'obiettivo insomma è fare quella "opposizione responsabile" che il leader di Forza Italia ha illustrato anche a Sergio Mattarella.



Che la partita ora si sposti sulla legge elettorale è ormai evidente tanto che il centrodestra non vuole farsi trovare impreparato. Per martedì dovrebbe esserci la prima riunione dei capigruppo di Lega, Fdi e Fi per tentare di trovare un accordo su un modello da proporre alla maggioranza. Al momento le posizioni restano lontane visto che Berlusconi non ha intenzione di spostarsi da un modello spiccatamente proporzionale mentre la Meloni chiede delle modifiche minime all'Italicum per andare a votare il prima possibile.



Ma la legge elettorale non è l'unico punto si cui la coalizione di centrodestra rischia di dividersi. A differenza infatti di Berlusconi, sia Fratelli d'Italia sia Salvini hanno già annunciato una mobilitazione contro Gentiloni bollato dal leader della Lega Nord come "una fotocopia sfigata di Renzi".



Il Carroccio ha già in programma di scendere in piazza il prossimo weekend organizzando sit in in varie piazze italiane al grido di "voto subito. Oggi il Pd, Mattarella e Napolitano si inventano il quarto premier non eletto da nessuno - accusa Salvini - ci prendono per il c..o! Noi non ci arrendiamo". A fargli eco è Giorgia Meloni che dà appuntamento al 22 gennaio per una manifestazione sovranista: "Siamo passati dal governo del burattino delle lobby al governo del burattino del burattino delle lobby", attacca la leader di Fratelli d'Italia.



Chi invece annuncia battaglia già nelle aule parlamentari è il Movimento 5 Stelle. In una riunione dei parlamentari grillini la decisione era quella di abbandonare il Parlamento quando il premier chiederà la fiducia. Ma in serata Alessandro Di Battista ha corretto la rotta: "Non andremo sull'Aventino, ma andremo nelle piazze, faremo mobilitazione. l'Aventino ha portato sempre molta sfortuna a chi l'ha fatto". Tutto per ricordare che "questo governo che è illegittimo si basa sul tradimento degli elettori". Il Movimento Cinque stelle chiude la porta anche a qualsiasi collaborazione sulla legge elettorale. La richiesta è quella di aspettare la sentenza della Consulta sull'Italicum e poi tornare alle urne.