Destra populista a raccolta per lavorare alla "fine dell'Europa". Matteo Salvini per la Lega Nord, la francese Marine Le Pen del Front National, il fondatore del partito per le libertà olandese Geert Wilders e Frauke Petry, numero uno del partito tedesco Alternative fuer Deutschland e padrona di casa, si ritrovano a Coblenza, in Germania, per ricostruire una nuova classe dirigente che trovi la sua forza nel rispetto dei nazionalismi e nel sostegno di tutti gli euroscettici. All'indomani dell'insediamento di Donald Trump alla casa Bianca e dopo la Brexit, per la destra populista europea è il momento di saldarsi all'insegna di "No Ue", "No euro" e No alle politiche di accoglienza verso gli immigrati.