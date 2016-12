Salvini dopo attacco Bossi: "Ai militanti non interessano le beghe"

"Migliaia di militanti ed elettori della Lega sono impegnati per far vincere il No al referendum, per bloccare una riforma che centralizza tutto e cancella libertà e democrazia. Non stanno chiacchierando di beghe di partito". Così Matteo Salvini risponde alle parole di Umberto Bossi, che ha auspicato un avvicendamento alla segreteria della Lega Nord dicendo che "la base è stufa di Salvini".