Salvini: domenica a Mosca per i Mondiali e per incontrare Putin

Matteo Salvini in Russia per incontrare Vladimir Putin. "Se riesco - ha detto infatti il ministro dell'Interno - domenica vado a fare una missione politico-calcistica. Approfitto, se riesco, per andare alla finale dei Mondiali. Poi incontrerò il ministro del'Interno russo per parlare di azioni contro il terrorismo islamico. E poi vedrò Putin. Uomini come lui, che fanno gli interessi dei propri cittadini, ce ne vorrebbero a decine in questo Paese".