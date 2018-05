Salvini: "Di Maio se vuole forno di Renzi si accomodi"

Matteo Salvini risponde al candidato premier Ms5 che aveva ricordato come i tempi per le trattative si fossero ristretti. "Se Di Maio preferisce il forno di Renzi si accomodi, temo che sia un pane muffo, però libero di fare quello che vuole", ha detto il leader della Lega che aggiunge: "Paragonare il futuro dell'Italia a un mercato mi sembra irrispettoso, la Lega non è il Pd, mi sembra che ci siano idee confuse".