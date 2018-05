Salvini:datemi un paio di giorni per un governo che mantenga impegni

"Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni". Lo ha detto Matteo Salvini a Monfalcone (Gorizia) riferendosi alla formazione del governo. Per Salvini fondamentale è che il governo si occupi di lavoro e "cancelli la legge Fornero e applichi la flat tax". "Prendo un impegno: vado al governo solo se possiamo mantenere tutte promesse fatte in campagna elettorale", ha detto.