Salvini: "Controlli a tappeto per combattere il caporalato"

"Chiederò controlli a tappeto per combattere, in tutta Italia, sfruttamento e caporalato". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando del caso dei 12 braccianti stranieri morti in un incidente stradale nel Foggiano. Alle parole del leader della Lega hanno fatto eco quelle dell'altro vicepremier, Luigi Di Maio: "E' necessario arginare una volta per tutte questa piaga, mi attiverò per aumentare il numero degli ispettori".