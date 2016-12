Ma Salvini è stato contestato anche dentro l'Università, dove ha incontrato il rettore dell'Alma mater bolognese Francesco Ubertini. Evitato il rettorato, che si trova in via Zamboni, nel cuore del quartiere universitario, per l'incontro è stata scelta la facoltà di Ingegneria, leggermente più decentrata. La contestazione ha fatto passare in secondo piano la ragione della visita di Salvini: sostenere Lucia Borgonzoni, candidata leghista che, fra un mese, sfiderà il sindaco Virginio Merola alla guida di un centrodestra qui unito, pur fra mille tribolazioni e diffidenze, soprattutto con gli alleati di Forza Italia.



Per Salvini, il problema principale di Bologna è che si ritrova "ostaggio di un manipolo di delinquenti che vanno a scontrarsi con la polizia, che lanciano oggetti, fanno casino: quella non è contestazione, è delinquenza e come tale va trattata".



"Miei libri distrutti sono gesto stupido e pericoloso" - "Che tristezza guardare come i sinistri di HoboBologna Occupato entrano in libreria oggi a Bologna, lanciando e strappando le copie di "Secondo Matteo"! Un conto è contrapporre alle idee altre idee, un altro è distruggere e bruciare libri:un atto che, la storia insegna, non è mai sintomo di grande intelligenza e non porta bene a chi lo commette". Ha detto Salvini commentando il gesto di alcuni componenti del centro sociale bolognese Hobo.