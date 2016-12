2 dicembre 2014 Salvini: "Con Renzi al governo l'Italia è diventata il paradiso dei delinquenti" Dopo l'approvazione in Cdm del dl sulla non punibilità delle condotte di lieve entità il leader della Lega su Fb scrive: "Pazzesco. Ora niente galera per chi commette furto, danneggiamento, truffa e violenza privata" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:12 - Nuova stoccata di Matteo Salvini contro il premier Renzi, dopo l'approvazione in Cdm del decreto legge sulla non punibilità delle condotte di lieve entità. "Pazzesco. Il governo Renzi ha depenalizzato alcuni reati 'lievi', per cui niente galera per chi commette furto, danneggiamento, truffa e violenza privata. Con la sinistra al potere, l'Italia diventa il paradiso dei delinquenti", ha scritto su Facebook il leader della Lega Nord.

"Voglio dare all'Italia un'alternativa" -La sua proposta politica il leader dei lumbard la racconta in un'intervista a "Oggi", in edicola mercoledì, e dice: "Costruirò un'alternativa a Renzi in tutta Italia e correrò alle primarie del centrodestra, anche contro Berlusconi. Nel simbolo non c'è il verde, ci sono il giallo e il blu e il mio nome. Ma non sarà un 'partito del leader', non farò l'errore di Grillo". Quanto al Sud, spiega: "Non penso di dovere delle scuse ai meridionali. Facevamo critiche a sprechi e spese, al numero dei dipendenti statali. Però ora girando il Sud mi ha stupito la voglia di reagire, prima non c'era".



Salvini parla poi del rapporto con la Russia di Putin, da cui la Le Pen ha ammesso di aver ricevuto 9 milioni di euro, e dice: "Il nostro è un rapporto politico, culturale e commerciale, facciamo gli interessi di agricoltori ed esportatori italiani in crisi. Poi, se su alcuni progetti in Europa ci fosse sostegno anche economico della Russia, perché no? Finora, però, neanche un euro".



"Diritti gay? Se ne può parlare" - La Le Pen è contro i diritti dei gay, ma non Salvini: "Io sul tema sono più vicino alle civil partnership di Renzi che alla linea Pascale di Forza Italia: si può parlare di riconoscimento di diritti, ma non di matrimonio e adozioni. La famiglia e' con un uomo e una donna".



E su Renzi: "In tv è più bravo di me, ha dietro spin doctor, io no. Ed è più vanitoso: io sono 'trasanda'. Anche la barba è iniziata per pigrizia. Corteggiatrici? Solo su Facebook. I messaggi fanno piacere, ma non rispondo".



E a proposito di amori: "Sono un orso, non ho slanci tipo andare a Parigi con l'anello. Non è il mio lato migliore. Da ragazzo ho fatto lunghi viaggi in macchina per fare una sorpresa, ma nel 90 per cento dei casi rimediavo un due di picche".



La casa in viale Bligny a Milano - Infine, a proposito dell'appartamento che Salvini ha comprato per 40mila euro in viale Bligny a Milano, in un edificio dove vivono 700 stranieri e ci sono molte case occupate, ha detto: "L'ho comprata due anni fa, è una soffitta di 22 metri quadrati, al quinto piano, senza ascensore e senza riscaldamento, semidistrutta. L'ho presa per ristrutturarla e andarci, per accendere un riflettore su quel degrado. Per adesso, per andarla a vedere mi devo portare dietro la polizia. Ci pago l'Imu, le spese e tutto, e ancora non riesco a metterci piede per fare i lavori".