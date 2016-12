Salvini: con FI solo a nostri patti

Si scalda il dibattito politico in vista delle prossime elezioni. Sull'ipotesi di un'alleanza tra Lega e Forza Italia, il leader del Carroccio Matteo Salvini replica che "le nostre porte sono aperte per mandare a casa questo governo. Facciamo accordi con tutti, ma solo ai nostri patti e sui nostri programmi". "E' difficile - aggiunge Salvini - che chi è alleato con la Merkel in Europa sia alleato della Lega in Italia".