Salvini: "Con Berlusconi a Bologna l'opposizione si ricompatta"

"Da Bologna inizierà sfratto a Renzi-Alfano" - "Domenica a Bologna inizierà il processo di sfratto a Renzi e Alfano, con un progetto alternativo di vita e non solo politico", ha aggiunto. Salvini ha poi detto di non essere preoccupato per l'ordine pubblico, rispondendo ai giornalisti durante una manifestazione a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano, dove i leghisti sono stati contestati da un gruppo dei centri sociali.



"Milano? Ne parliamo da lunedì, ma non temo Sala" - "Di Milano, come di Roma, ne parliamo da lunedì". Così Salvini su come il centrodestra si sta preparando per le comunali di Milano. A chi gli ha chiesto se tema una candidatura di Giuseppe Sala a sindaco per il centrosinistra, il segretario della Lega ha replicato "no, non ho timore degli altri". Certo, ha ribadito Salvini, "da cittadino preferirei che chi si è occupato dell'Expo lo faccia anche dopo, questione di serietà".