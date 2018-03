Salvini chiama Berlusconi, mercoledì vertice centrodestra a Roma

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno avuto una telefonata cordiale, durante la quale hanno confermato gli impegni già presi nell'ambito della coalizione. Mercoledì è stato messo in programma un incontro tra i leader del centrodestra per confrontarsi sui primi contatti avuti in questi giorni con M5s, Pd e Leu sulle presidenze di Camera e Senato. E' quanto si legge in una nota della Lega.