Salvini:Bertolaso?Scelgono i romani

"Se Bertolaso non entusiasma Salvini non è un problema, se Bertolaso non entusiasma neanche i romani bisogna porsi il problema". Lo ha detto il segretario della Lega Nord parlando delle primarie tenutesi a Roma sabato e domenicae i cui risultati saranno resi noti luendì. "Se la politica esce dai palazzi e ascolta la gente - ha aggiunto Salvini -, il centrodestra può trarne solo una lezione positiva. Le candidature a tavolino non ci interessano".