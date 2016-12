Salvini: "Berlusconi non più leader Centrodestra, ora tocca a me"

"Tocca a me l'onore e l'onere di guidare l'opposizione contro il Pd". Lo scrive il leader leghista, Matteo Salvini, nella sua autobiografia "Secondo Matteo". "Fino al 2013 - sostiene - il pallino del Centrodestra è rimasto nelle mani di Silvio Berlusconi, ma ora non è più così. Fi è un partito in calo, indebolito da faide interne, dilaniato dal patto del Nazareno e con un leader politico che non può più essere il solo cardine della coalizione".