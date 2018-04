Salvini: "Berlusconi? La Lega è contraria a governissimi e governoni. Di Maio deve fare di più"

Salvini e Di Maio allʼinaugurazione del Vinitaly LaPresse 1 di 24 LaPresse 2 di 24 LaPresse 3 di 24 LaPresse 4 di 24 LaPresse 5 di 24 LaPresse 6 di 24 LaPresse 7 di 24 LaPresse 8 di 24 LaPresse 9 di 24 LaPresse 10 di 24 LaPresse 11 di 24 LaPresse 12 di 24 LaPresse 13 di 24 LaPresse 14 di 24 LaPresse 15 di 24 LaPresse 16 di 24 LaPresse 17 di 24 LaPresse 18 di 24 LaPresse 19 di 24 LaPresse 20 di 24 LaPresse 21 di 24 LaPresse 22 di 24 LaPresse 23 di 24 LaPresse 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Di Maio deve fare di più" - "Sono pronto a fare il premier. Non dico no a nessuno, sono altri che non hanno ancora deciso che tipo di vino bere. A Di Maio offrirei uno Sforzato perché si deve sforzare a fare qualcosa di più", ha aggiunto il numero uno del Carroccio. "Sper che ci sia un governo in carica il prima possibile guidato dalla Lega per difendere il 'Made in Italy' in tutto il mondo". Il mio obiettivo è un centrodestra unito, spero anche degli altri alleati".



"Oggi - ha affermato ancora Salvini - non c'è spazio per la polemica, c'è spazio solo per il riconoscimento agli imprenditori italiani che danno lavoro e portano il marchio italiano nel mondo, nonostante delle regole europee folli, delle sanzioni internazionali assurde. Oggi sono qui a onorare il 'Made in Italy'". Infine un commento sulla crisi in Siria: "L'Italia è questa, è nel cuore dell'Europa e non può essere al servizio di nessuno. Quindi, non siamo secondi a nessuno e non obbediamo a ordini sbagliati di nessuno".