Salvini: "Berlusconi ha paura del voto e tira a campare"

"Far esprimere i cittadini non è mai da irresponsabili". Matteo Salvini risponde così alle accuse di Silvio Berlusconi contro chi vuole andare al voto prima di una legge elettorale. "Tutti hanno capito - continua il leader leghista - che chi dice che le leggi elettorali devono essere omogenee tira a campare, per portare a casa un anno di stipendi per il Parlamento, e ha paura del voto. Sono gli italiani a scegliere. Berlusconi se ne faccia una ragione".