26 novembre 2014 Salvini: "Bene Berlusconi, ma senza schemi non si vince nemmeno con Maradona"

15:55 - Matteo Salvini ringrazia Berlusconi per l'apertura ma rilancia e dice: "Fanno piacere i complimenti di Berlusconi ma, rimanendo in campo calcistico, se non ci sono squadra e schemi, anche se hai Maradona non vai da nessuna parte". Commentando "l'offerta del leader Fi di guidare l'attacco del centrodestra", precisa che però "Alfano può stare solo in panchina, perché io costruisco un'alternativa a Renzi".

Salvini spiega poi come Alfano si sia "messo in panchina da solo. Io costruisco un'alternativa a Renzi, non posso farlo con chi fa parte del governo Renzi".