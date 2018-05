Salvini: "Aspetto fine telenovela M5S-Pd, non chiudo ai 5 Stelle"

"Non chiudo la porta in faccia a nessuno. Spero che la telenovela tra Renzi e Di Maio non duri troppo, sarebbe un governo irrispettoso per gli italiani. Quando avranno finito l'amoreggiamento, se gli andasse male come penso, io ci sono". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Da leader del centrodestra mi faccio garante del fatto che qualcuno nella coalizione la smetta di sobillare. Gli italiani hanno votato una squadra, io non tradisco", spiega.