Salvini: "Anche la Svezia sceglie il cambiamento"

"La Svezia patria del multiculturalismo e modello della sinistra, dopo anni di immigrazione selvaggia ha deciso finalmente di cambiare. Ora anche lì dicono no a questa Europa, no ai clandestini, no all'estremismo islamico". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sottolineando che "la forte affermazione di Jimmie Akesson è l'ennesimo avviso di sfratto ai Socialisti: a maggio, alle elezioni Europee, completeremo l'opera di cambiamento".