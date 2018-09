Salvini a Tv francese: "Macron è un presidente come un altro"

Il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, torna ad attaccare il numero uno francese, Emmanuel Macron. E in un'intervista all'emittente francese BFM-TV spiega che l'inquilino dell'Eliseo "è un presidente come un altro: non vado a letto la sera e mi risveglio la mattina pensando a Macron". Salvini ha quindi sottolineato di avere senza dubbio "l'idea di un'Europa molto differente, non quella che il presidente francese e altri sostengono".