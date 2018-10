Salvini a Napoli: "Va tolta la potestà ai genitori dei baby camorristi" | E sugli sgomberi: "Li effettuerò personalmente"

"Ai genitori dei baby camorristi, che confezionano la droga a otto anni o spacciano a undici, va tolta la potestà genitoriale". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, recatosi in Prefettura a Napoli per il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Parlando poi degli sgomberi, il vicepremier ha annunciato: "Verrò a effettuarli personalmente, suoneremo campanello per campanello e prenderemo chi occupa abusivamente case".

"Pugno di ferro" contro la malavita - L'intento del governo, secondo Salvini, è quella del "pugno di ferro" contro la malavita. "Non prometto miracoli, ma pugno di ferro contro la malavita. La camorra è ignoranza e noi la inseguiremo quartiere per quartiere, casa per casa. La combatteremo con ogni arma che lo Stato ci mette a disposizione. Nei prossimi mesi manderemo altre 150 unità di forze dell'ordine per la sicurezza. Inoltre, nonostante quello che possa dire l'Europa, che può minacciare o alzare la voce, finanzieremo con un miliardo di euro 10mila assunzioni per la sicurezza".



Le proteste contro Salvini - Un gruppo di manifestanti ha dato vita a una protesta in via Chiaia contro la visita del ministro, lanciando monetine in direzione della Prefettura. L'accesso a quest'ultima è stato bloccato da un fitto cordone delle forze dell'ordine in assetto antisommossa. I manifestanti hanno urlato "Mariuolo" (ladro, ndr), facendo riferimento alla vicenda dei 49 milioni di euro della Lega.