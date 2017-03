Salvini a Napoli: "Ho sbagliato in passato, ma non sbaglierò in futuro"

"Fatemi fare ministro Interno per sei mesi e vedrete" - "Chiedo di essere messo alla prova una volta, fatemi fare il ministro dell'Interno per sei mesi e vediamo se non riesco a bloccare qualche barcone o rimettere ordine in qualche quartiere di Napoli", ha proseguito il numero uno del Carroccio. "A me non interessa l'impero, ma che tra 50 anni in Italia ci sia ancora qualche italiano".



"Chi vuole stare con me, e lo dico alle altre forze politiche, deve avere ben chiaro che vengono prima gli italiani", ha poi tuonato Salvini ricevendo grande approvazione dai presenti. La sala della convention è stata riempita di cartelli recanti la scritta "Salvini premier".



"Ci sono zone di Napoli che non sono più Italia" - "De Magistris pulisse le strade, riempisse le buche, alcune zone di Napoli non sono più Italia, riprendiamocele metro per metro", ha affermato ancora Salvini, aggiungendo: "Il sindaco è stato votato per colpa mia? Forse sì, vediamo di non ripetere l'errore".



"Conigli dei centri sociali campano con i clan" - Il leader della Lega ha poi rivolto parole dure ai membri dei centri sociali, come quelli fermati dalla polizia in seguito ai violenti scontri verificatisi per le strade della città partenopea. "Vorrei che i conigli dei centri sociali fossero scesi in piazza contro la camorra ma forse hanno paura perche' qualche mamma o papa' con la camorra ci campa".