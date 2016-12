16 maggio 2015 Salvini a Massa, lancio di uova e arance

Scontri tra manifestanti e polizia: due feriti Il leader leghista è stato contestato anche a Viareggio: accerchiata e presa a pugni l'auto su cui viaggiava Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:20 - Scontri a Massa tra i contestatori del leader della Lega Matteo Salvini e la polizia. I partecipanti alla protesta hanno sfondato il picchetto delle forze dell'ordine che hanno reagito con manganellate. Due contestatori (padre e figlio) sono rimasti feriti: entrambi sono stati portati in ospedale e uno è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale. In precedenza c'era stato un lancio di uova, arance e fumogeni contro il cordone di sicurezza.

I manifestanti, durante le proteste, hanno tenuto in mano materassini da mare con la scritta "Sui gommoni ci vogliamo i padroni". Salvini si è poi recato a Viareggio e anche qui è stato contestato. "Non mi fanno paura tre deficienti - ha detto il leader leghista ai suoi sostenitori che lo invitavano a parlare - ma ho visto un bambino spaventato che piangeva per colpa di questi dementi. Non posso parlare in mezzo ai bambini e mettere a rischio l'incolumità della gente, ci vediamo dopo".



Sempre a Viareggio, l'auto con a bordo Salvini è stata accerchiata dai contestatori e colpita con pugni mentre il leader leghista lasciava anzitempo il mercato centrale. La vettura è stata inseguita a piedi e con altri mezzi dagli stessi contestatori. Ad un certo punto l'autista ha anche fermato il mezzo e ha affrontato gli inseguitori, poi è risalito e ha ripreso la marcia.