Salvini a Juncker: "Basta insulti, l'Italia è un Paese sovrano"

"In Italia nessuno si beve le minacce di Juncker, che ora associa il nostro Paese alla Grecia. Vogliamo lavorare per rispondere ai bisogni dei nostri cittadini. Alla faccia di chi rimpiange l'Italia impaurita, quella con le aziende e il futuro in svendita. Non ci fermeranno". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Basta minacce e insulti dall'Europa - ha aggiunto - l'Italia è un Paese sovrano".