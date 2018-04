Salvini a Di Maio: "Governo si fa con tutto il centrodestra"

"Noi faremo di tutto per avere un governo ma gli italiani hanno scelto di premiare l'interno centrodestra, non solo la Lega. Non è che il governo lo fai solo con la Lega". Così il leader del Carroccio, Matteo Salvini, arrivando ad Isernia replica a Luigi Di Maio. A chi gli chiede se il Movimento Cinque Stelle, a suo giudizio, pensa a un "inciucio" con il Pd, Salvini risponde: "Il dubbio mi viene".