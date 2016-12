Salvini a Cagliari, antifascisti in piazza Tensione, la polizia carica i manifestanti

Alta tensione per la visita di Matteo Salvini a Cagliari , dove si fronteggiano le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, da una parte, e il corteo antifascista dall'altra. I manifestanti hanno intonato cori di insulti contro la politica leghista: "Fuori i fascisti dalle città", "Fascisti carogne tornate nelle fogne". La polizia in mattinata aveva sequestrato mazze e fumogeni a bordo di un furgone diretto alla contromanifestazione: due denunce.

La tensione è salita al punto che le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti del coordinamento antifascista, in piazza per esprimere il proprio dissenso nei confronti dell'apertura, in via Sant'Avendrace, di un circolo di "Noi con Salvini".



Salvini su Facebook: "Bagno di folla" - "Bagno di folla al mercato civico di San Benedetto a Cagliari. Da tutti, cittadini, pescatori, agricoltori e allevatori, una richiesta alla Lega: continuate a lottare per difendere Made in Italy e Made in Sardegna, l'Europa ci sta riempiendo di schifezze da tutto il mondo". Lo scrive Salvini su Facebook Salvini.