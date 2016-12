Salvini a Berlusconi: ci sia unità ma no a Fini o altri del passato

"Io dico a Silvio Berlusconi che voglio l'unità e mandare a casa Renzi. Però gli dico: non farmi vedere Fini e i vecchi arnesi del passato". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. Sul caso Pizzarotti, aggiunge: "Io sono stato a Parma e contesto al sindaco di non aver amministrato la città. I grillini hanno fallito perché non hanno amministrato, ma non entro nel merito delle inchieste".