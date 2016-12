Salvini a Berlusconi:basta inciuci,no governo unità nazionale con Pd

"Che gli italiani votino: non ne posso più di presidenti non eletti, Monti, Letta, Renzi. Lo capisca anche Berlusconi: nessun accordo, nessun inciucio, elezioni subito, come Lega siamo pronti anche domani". Così il leader del Carroccio Matteo Salvini ha replicato a Silvio Berlusconi che ha ipotizzato un governo di unità nazionale in caso di vittoria del no al referendum.