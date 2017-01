Salva-risparmio, blitz M5S in Senato: Aula al voto su urgenza dl

L'aula del Senato dovrà esprimersi giovedì mattina sui requisiti di necessità e urgenza del decreto Salva-risparmio, che consente il salvataggio pubblico di Mps. La votazione si è resa necessaria a causa di un blitz del M5S: non essendo stata raggiunta l'unanimità nel voto in commissione Affari costituzionali sulla calendarizzazione urgente del provvedimento, infatti, i pentastellati hanno raccolto le firme per chiedere la votazione in Aula.