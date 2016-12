Salute, Mattarella: "Garantire cure accessibili a tutti"

"La salute è un diritto fondamentale di ogni persona e deve essere garantito attraverso cure appropriate e accessibili a tutti". Lo afferma Sergio Mattarella in un messaggio inviato al ministro della Salute Beatrice Lorenzin in occasione della prima Giornata nazionale della salute della donna. "Non siamo tutti identici, ma abbiamo tutti lo stesso diritto ad essere curati nel modo migliore", ha quindi aggiunto il Capo dello Stato.