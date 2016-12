19:41 - "Domani d-day della politica italiana. O via articolo 18 o via governo per crollo credibilità": così su Twitter il capogruppo al Senato di Area popolare, Maurizio Sacconi, in vista del Consiglio dei ministri sui decreti attuativi del Jobs act. Il premier Renzi aveva infatti promesso di licenziare entro Natale tutti i decreti necessari alla messa in opera della riforma del lavoro.