Sabino Cassese, potrebbe essere lui il premier del Presidente

Dopo l'ultimo giro di consultazioni al Colle, Mattarella ha indicato la strada di un governo di tregua guidato da una personalità neutrale. Nel totonomi anche quello di Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e personaggio non riconducibile ad alcuna forza politica. Cassese, ospite a "Stasera Italia", ha espresso le sue posizioni sull'attuale stallo politico e sulla possibilità che il governo del Presidente possa non ottenere i numeri per la fiducia: "Mattarella ha già prefigurato la possibilità che il governo non ottenga la fiducia. Questo potrebbe essere considerato come un espediente del Presidente della Repubblica per prendere tempo e dare la possibilità ai partiti di trovare un accordo". Poi, sul muro contro muro tra i vari attori in campo nelle ultime settimane si dice ottimista: "Lo hanno fatto per mantenere la loro posizione di principio. Ma sanno benissimo che a loro conviene avere più tempo per formare un govero rappresentativo che rispetti l'esito delle urne".