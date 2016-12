Ruby, dimissioni polemiche del presidente del collegio d'Appello

Enrico Tranfa, presidente del collegio d'Appello che ha assolto Silvio Berlusconi nel cosiddetto processo Ruby, si è dimesso subito dopo aver firmato le motivazioni della sentenza. "In tutta la mia vita non ho fatto mai nulla di impulso - ha commentato - è stata una scelta meditata". Secondo alcuni le dimissioni sarebbero state presentate a causa del dissenso con gli altri due componenti del collegio.

Dopo 39 anni di servizio, a 15 mesi dalla pensione, il magistrato, 70 anni, ha lasciato anzitempo la toga. "In tutta la mia vita non ho fatto mai nulla di impulso", ha ribadito all'Ansa. Tranfa ha parlato di "scelta meditata". "Ho dato le dimissioni, punto. Ognuno pensi quel che vuole", ha aggiunto, ma sembra pesare non poco il dissenso con la sentenza presa a maggioranza con il sì degli altri due giudici.



"Nessuno è indispensabile , tutti possono essere utili". Andato di recente in pensione anche il suo collega Lapertosa, la sezione è senza presidenti.