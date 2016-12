Ruby,Berlusconi: finalmente verità

12:41 - "Finalmente la verità. Oggi è una bella giornata per la politica, per la giustizia, per lo Stato di diritto". Lo ha detto il leader di Forza Italia dopo l'assoluzione definitiva della Cassazione nel processo Ruby. "Ero certo che le mie ragioni sarebbero state riconosciute. Rimane però il rammarico per una vicenda che ha fatto innumerevoli danni non solo a me ma a tutti gli italiani", ha aggiunto.

