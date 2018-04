Rottura nel Pd dopo le parole di Di Maio, Martina: "Resta l'ambiguità politica"

"Noi continuiamo a pensare che la differenza la fanno i contenuti. Da questo punto di vista non vedo novità. Il tempo dell'ambiguità è finito", ha spiegato Martina. "Fermiamoci e ricominciamo", è invece l'invito di Franceschini, che definisce l'intervista di Di Maio come una "novità politica".



Orfini: "Dal M5s appello strumentale" - Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Pd, Matteo Orfini. "Siamo alternativi al M5s per cultura politica, programmi e visione sul futuro del Paese - ha scritto su Twitter -. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare tutto questo. Parleremo con chi riceverà l'incarico e daremo il nostro contributo da forza di minoranza parlamentare".



Renzi: "Politica ferma al chiacchiericcio" - Sul post elezioni, in mattinata era già intervenuto l'ex segretario Matteo Renzi, secondo cui "la politica italiana da un mese è ferma al chiacchiericcio, agli accordi, ai retroscena inventati". "Noi - ha spiegato - lo avevamo detto: se non passa il referendum, torneremo agli accordi vecchio stile. E purtroppo è andata così. Parleremo di questo il 21 aprile, all'Assemblea del Pd". In una nota Renzi ha poi smentito ogni tipo di trattativa del Pd con l'M5s per formare un governo.