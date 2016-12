Rosi Bindi: mafia riesce a piazzare i suoi uomini dentro enti locali

"Non mi sento di affermare che nel Parlamento siedono espressioni della mafia in maniera così diretta come l'affermazione del procuratore lascia intendere. Ma affermo che riescono a piazzare i loro uomini e le loro donne dentro le amministrazioni locali". Così il presidente della Commissione antimafia Rosi Bindi sulle dichiarazioni del procuratore antimafia Franco Roberti. "La mafia è interessata ai guadagni immediati come appalti e concessioni".