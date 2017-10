25 ottobre 2017 00:16 Rosatellum, nel caos arriva il via libera del Senato a tutte le 5 fiducie Verdiniani decisivi per il raggiungimento del numero legale. Cinquestelle in piazza. Napolitano: "Troppe pressioni su Gentiloni"

Via libera del Senato alle cinque fiducie poste dal governo sulla legge elettorale. Il Rosatellum bis passa grazie al ruolo determinante dei verdiniani, sempre presenti in Aula per garantire il numero legale, e alle assenze tecniche di Forza Italia. In vista del voto finale di giovedì, la giornata a Palazzo Madama scorre in un clima di caos in Aula, tra gestacci e insulti. Tensione altissima anche in piazza, dove in un Pantheon gremito è ancora Grillo show.

Rosatellum, caos in Senato: gesto dellʼombrello e bende sugli occhi Ansa 1 di 31 Ansa 2 di 31 Ansa 3 di 31 Ansa 4 di 31 Ansa 5 di 31 Ansa 6 di 31 Ansa 7 di 31 Ansa 8 di 31 Ansa 9 di 31 Ansa 10 di 31 Ansa 11 di 31 Ansa 12 di 31 Ansa 13 di 31 Ansa 14 di 31 Ansa 15 di 31 Ansa 16 di 31 Ansa 17 di 31 Ansa 18 di 31 Ansa 19 di 31 Ansa 20 di 31 Ansa 21 di 31 Ansa 22 di 31 Ansa 23 di 31 Ansa 24 di 31 Ansa 25 di 31 Ansa 26 di 31 Ansa 27 di 31 Ansa 28 di 31 Ansa 29 di 31 Ansa 30 di 31 Ansa 31 di 31 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Caos in Senato tra bende e gesti dell'ombrello - Il culmine della tensione arriva a metà pomeriggio, quando, in un clima ormai di corrida, il senatore pentastellato Michele Giarrusso, dopo aver votato, rivolge a Verdini un esplicito gesto dell'ombrello. Scoppia il putiferio e i commessi devono mettercela tutta per sedare un inizio di rissa. Poco più tardi, le proteste grilline non risparmiano nemmeno Pietro Grasso: sempre Crimi lo invita a "dimettersi" in segno di protesta contro la condotta del governo. Ma lui replica fermo: "A volte è più duro resistere che mollare. Per senso delle istituzioni rimango al mio posto. Come sapete non ho accettato di candidarmi in Sicilia proprio per poter continuare a espletare il mio compito".



Contestazioni anche nel Pd - Malumori molto più pacati ma altrettanto significativi anche all'interno del Pd: Vannino Chiti assieme ad altri cinque senatori dem annuncia di non votare la fiducia, definendo questa scelta "un grave errore". I voti si susseguono costanti: la maggioranza li supera senza grandi problemi, sempre attenti a mantenere l'Aula in numero legale. Alla fine della seduta, proprio prima dell'ultima fiducia, sull'articolo 6 della riforma, le opposizioni, Si, Mdp e M5s lasciano l'Aula. Anche l'intero gruppo dei senatori pentastellati abbandona Palazzo Madama.



Fondamentali i verdiniani - Senza il voto di Mdp, la maggioranza non soffre grazie anche alle molte assenze sul fronte dell'opposizione al momento del voto in Aula, soprattutto tra le file di Forza Italia e della Lega. Ma è in difficoltà per il raggiungimento del numero legale, tanto che in almeno tre voti di fiducia è stato decisivo il sostegno dei senatori di Verdini.