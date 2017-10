Rosatellum, Napolitano: fiducia limita pesantemente i parlamentari

"Interverrò nel dibattito sulla fiducia alla legge elettorale per mettere in luce l'ambito pesantemente costretto in cui qualsiasi deputato oggi, o senatore domani, può far valere il suo punto di vista e le sue proposte, e contribuire così alla definizione di un provvedimento tra i più significativi e delicati". Lo scrive l'ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano in una nota, criticando la scelta di governo di porre la fiducia sul Rosatellum.