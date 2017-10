Rosatellum bis, Renzi: con Ala in futuro? Assolutamente no

Nessuna nuova maggioranza tra il Pd e Ala, né ora, né per la prossima legislatura. Lo ha detto Matteo Renzi dopo l'appoggio dei Verdiniani in Senato nei voti di fiducia al Rosatellum bis. "Quando Verdini è stato decisivo nel voto sulle unioni civili non siete stati così scandalizzati - ha quindi aggiunto il segretario Pd, commentando i malumori suscitati dalla temporanea "alleanza"-. La legge elettorale si vota con chi ci sta, anche con le opposizioni".